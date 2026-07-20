В Приморье за минувшую неделю родились 238 детей

в 101 семье родились первые дети Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшую неделю в Приморском крае на свет появились 238 новорожденных – 127 мальчиков и 111 девочек. В 101 семье родился первенец, еще в 79 семьях – вторые дети. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Благодаря рождению третьего малыша многодетными стали 36 приморских семей, а в 21 семье пополнение случилось четвертыми и пятыми детьми. В одной из семей родился восьмой ребенок. Кроме того, за неделю зарегистрировано три двойни: две однополые – мальчики и девочки, и одна «королевская» – разнополая.

В региональном министерстве здравоохранения отмечают, что все больше приморских семей решаются на рождение нескольких детей, сохраняя традиции многодетности. Врачи напоминают: забота о здоровье будущего ребенка начинается еще на этапе планирования семьи. Бесплатно пройти диспансеризацию репродуктивного здоровья могут как женщины, так и мужчины – в поликлиниках по месту жительства.

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