Владивостокскую агломерацию свяжут линией легкого метро

Владивостокская агломерация юридически закреплена с 2014 года, а ее территории уже имеют плотные экономические, социальные и транспортные связи Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Приморья и муниципалитетов прорабатывают проект создания легкого метро, который должен связать Владивосток, Артем, Надеждинский и Шкотовский округа в единую транспортную систему. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как заявил мэр Владивостока Константин Шестаков на форуме «Урбан Восток», совместно с коллегами из РЖД уже отработан проект так называемого легкого метро, который позволит гарантированно и быстро соединить ключевые блоки агломерации. Необходимость такого решения обусловлена высокой маятниковой миграцией: около 10 тысяч жителей Артема ежедневно выезжают на работу в соседние муниципалитеты, причем почти 70% из них направляются во Владивосток. При этом треть из них – бывшие жители краевой столицы, переехавшие в Артем, но сохранившие трудовые связи с городом.

Владивостокская агломерация юридически закреплена с 2014 года, а ее территории уже имеют плотные экономические, социальные и транспортные связи.

«У этих территорий действительно существуют максимально плотные экономические, социальные и транспортные связи. Владивосток – это деловой и культурно-образовательный центр. Артем, Надеждинский и Шкотовский районы – это территории, где формируются промышленные, логистические зоны роста, располагаются жилые кварталы и рекреационные территории», – отметила замминистра экономического развития Приморского края Екатерина Митрофанова.

Мэр Владивостока подчеркнул, что развитие рельсового транспорта – одно из ключевых направлений работы, позволяющее изменить качество транспортного обслуживания агломерации.

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