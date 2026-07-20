В Приморье в ДТП на перекрестке пострадал ребенок

В результате аварии легкие травмы получила юная пассажирка в детском кресле. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

В аварии в селе Вольно-Надеждинское пострадал ребенок. Это произошло по вине водителя, который нарушил правило проезда перекрестка. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

В селе Вольно-Надеждинское на нерегулируемом перекрестке у дома №24 по улице Анисимова столкнулись Subaru Levorg и Toyota Passo. За рулем Subaru находилась 29-летняя женщина, которая, по предварительным данным, не уступила дорогу и спровоцировала аварию. В момент столкновения на заднем пассажирском сидении ее автомобиля в детском кресле сидела 4-летняя девочка. Благодаря удерживающему устройству ребенок получил травмы, не опасные для жизни, – в Госавтоинспекции отметили, что кресло сыграло решающую роль в сохранении здоровья малышки. Стаж водительницы составляет 6 лет, ранее ее уже привлекали за превышение скорости.

В Госавтоинспекции Приморья напомнили, что несоблюдение очередности проезда перекрестков – одна из главных причин аварий в регионе. С начала года по этой причине произошло более тысячи ДТП. Водителей призывают заранее снижать скорость перед перекрестками и строго соблюдать правила: на равнозначных дорогах уступать тем, кто справа, на неравнозначных – тем, кто едет по главной. Запрещено выезжать на перекресток, если впереди образовался затор, а при желтом мигающем сигнале или отключенном светофоре перекресток считается нерегулируемым.

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