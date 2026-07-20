11-летний мальчик утонул в притоке реки Уссури в Приморье

По предварительным данным, мальчика унесло течением Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Горные Ключи Кировского округа 19 июля во время купания в притоке реки Уссури погиб 11-летний мальчик. По предварительным данным, ребенка унесло сильным течением. Спасатели организовали поисковые мероприятия, которые находятся на контроле прокуратуры. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Приморского края.

Ход и результаты расследования взяты надзорным ведомством на особый контроль. Прокуратура проверит, как работали органы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также оценит условия жизни и воспитания ребенка. Будет дана оценка действиям взрослых, допустивших нахождение мальчика у водоема без присмотра.

Власти напоминают, что купание в необорудованных местах, особенно в реках с быстрым течением, смертельно опасно для детей. Родителей призывают не оставлять несовершеннолетних без присмотра у воды и объяснять им правила безопасности.

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