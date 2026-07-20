Жители ЗАТО Фокино испытывают проблемы с водой из-за прошедших осадков

Отключение воды затронуло около 10 тысяч потребителей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В ЗАТО Фокино остановили подачу питьевой воды из Волчанецкого водохранилища после того, как из-за обильных осадков 14-15 июля в него попало значительное количество грунта. В пробах воды на водозаборе зафиксировано превышение допустимых параметров, в связи с чем ресурсоснабжающая организация приняла решение приостановить подачу, чтобы не допустить оказания услуг ненадлежащего качества. Отключение затронуло около 10 тысяч потребителей. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Прокуратура взяла на контроль проведение аварийно-восстановительных работ, организацию подвоза воды населению, а также вопрос перерасчета платы за коммунальную услугу. Руководителю ресурсоснабжающей организации внесено представление об устранении нарушений закона. Виновное должностное лицо вызвано в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 7.23 КоАП РФ – нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Фактическое восстановление прав граждан поставлено на контроль прокуратуры. Ведомство проверит, насколько своевременно и качественно были предприняты меры по ликвидации последствий загрязнения, а также оценит действия должностных лиц, ответственных за эксплуатацию гидротехнического сооружения. Ситуация остается на особом контроле надзорных органов, которые не допустят, чтобы жители города остались без качественной питьевой воды.

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