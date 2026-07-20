В Приморье ожидаются неблагоприятные метеоусловия из-за смога и штиля

Из-за слабого ветра и высокой влажности выхлопные газы, промышленные выбросы и пыль задерживаются у поверхности земли, создавая эффект смога Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На большей части Приморского края с вечера 20 июля до середины дня 21 июля сохраняются неблагоприятные метеорологические условия, которые мешают естественному рассеиванию загрязнителей в атмосфере. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскую гидрометслужбу.

Как пояснили синоптики, из-за слабого ветра и высокой влажности выхлопные газы, промышленные выбросы и пыль задерживаются у поверхности земли, создавая эффект смога.

Специалисты советуют приморцам минимизировать нахождение на открытом воздухе, не заниматься спортом на улице, плотно закрывать окна в квартирах и офисах, при необходимости использовать защитные маски и больше пить жидкости. Как только погода изменится, качество воздуха вернется к норме. Ситуация остаётся на контроле экологических служб региона.

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