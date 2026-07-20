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НовостиПроисшествия20 июля 2026 8:49

В Приморье возбудили уголовное дело по факту гибели мальчика на реке

Тело ребенка обнаружили спасатели
Юлия ЕФРЕМОВА
Следователи провели осмотр места происшествия, тело мальчика уже обнаружено

Следователи провели осмотр места происшествия, тело мальчика уже обнаружено

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственные органы СК России по Приморскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика на реке Уссури в Кировском районе. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на прес-службу СУ СК России по Приморскому краю.

Трагедия произошла 19 июля 2026 года. Ребенок купался у левого берега протоки Драгучина – притока Уссури – в районе поселка Горные Ключи и утонул. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Следователи провели осмотр места происшествия, тело мальчика обнаружено. Назначен комплекс судебных экспертиз, включая судебно-медицинскую, для установления точной причины смерти. Проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств и причин трагедии. Также будет дана оценка условиям, которые способствовали гибели несовершеннолетнего.

Прокуратура взяла ход и результаты расследования на контроль. В рамках проверки дадут оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также условиям жизни и воспитания ребенка. Спасатели продолжают работу на месте происшествия, обстоятельства трагедии устанавливаются.

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