В Приморье возбудили уголовное дело по факту гибели мальчика на реке

Следователи провели осмотр места происшествия, тело мальчика уже обнаружено Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственные органы СК России по Приморскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика на реке Уссури в Кировском районе. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на прес-службу СУ СК России по Приморскому краю.

Трагедия произошла 19 июля 2026 года. Ребенок купался у левого берега протоки Драгучина – притока Уссури – в районе поселка Горные Ключи и утонул. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Следователи провели осмотр места происшествия, тело мальчика обнаружено. Назначен комплекс судебных экспертиз, включая судебно-медицинскую, для установления точной причины смерти. Проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств и причин трагедии. Также будет дана оценка условиям, которые способствовали гибели несовершеннолетнего.

Прокуратура взяла ход и результаты расследования на контроль. В рамках проверки дадут оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также условиям жизни и воспитания ребенка. Спасатели продолжают работу на месте происшествия, обстоятельства трагедии устанавливаются.

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