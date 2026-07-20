В Приморье откроют 660 профильных классов и введут классы профессионалитета

В новом учебном году в Приморском крае количество профильных классов вырастет с 573 до 660 Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В новом учебном году в Приморском крае количество профильных классов вырастет с 573 до 660, а также впервые появятся классы профессионалитета для учеников 8-9-х классов, которые планируют поступать в колледжи. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как сообщила заместитель министра образования региона Анна Меховская на пресс-конференции 16 июля, это совместный проект с министерством профессионального образования – в 2026-2027 учебном году откроется 123 таких класса. Кроме того, в Уссурийске начнет работу специализированный «Росатом»-лицей с инженерно-технологическим профилем, а сеть классов Следственного комитета расширится с одной до пяти школ в разных муниципалитетах.

Одной из главных тем пресс-конференции стали итоги ЕГЭ-2026. Экзаменационная кампания принесла одни из лучших результатов за последние годы: значительно вырос средний балл по нескольким предметам, а количество стобалльников достигло 80, из которых 73 – выпускники текущего года. В регионе появились четыре 200-балльника и впервые – 400-балльник. Высшие результаты показали школьники из Владивостока, Арсеньева, Находки, Уссурийска, Чугуевского округа, Кавалерова, Дальнегорска, Спасска-Дальнего, Артема и Партизанска.

Замминистра отметила, что высокие результаты – итог системной работы с 2022 года в рамках концепции школьной кластерной политики, особенно по пяти приоритетным предметам: математике, химии, физике, биологии и информатике.

В новом учебном году акцент сделают на русский язык и литературу: впервые вводится единый список обязательного чтения, включающий как художественные, так и научные произведения, а в начале года со школьниками проведут собеседование по прочитанному. В регионе также продолжается активная профориентационная работа в рамках проектов «Билет в будущее», «Аттестат + профессия» и «Точка роста».

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