Студентка из Приморья продолжает семейную династию пчеловодов и развивает пасеку

Юлия продолжает семейную династию пчеловодов. Фото: предоставлено правительству Приморья героем публикации

В Приморском крае студентка сельскохозяйственного технологического колледжа Юлия выбрала профессию пчеловода, продолжив семейную династию, которой посвятили себя несколько поколений ее родных. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Решение поступить на это направление, по словам девушки, было принято неслучайно – именно родные предложили ей получить профильное образование, чтобы сохранить и развивать семейную пасеку. С ранних лет она помогала отцу и дедушке, наблюдала за жизнью пчел и со временем осознала, что хочет взять на себя ответственность за продолжение семейного дела.

Сейчас у них горячая пора – откачка липового меда. На девушке лежит ответственная задача по распечатке медовых рамок перед отправкой в медогонку. Рабочий день на пасеке начинается ранним утром, а летом приходится трудиться по 10-12 часов, но, признается Юлия, именно эта работа приносит ей настоящее удовольствие.

«Самое красивое – наблюдать, как появляются молодые пчелы из расплода. Работа на пасеке позволяет быть ближе к природе, отвлечься от городской суеты и почувствовать настоящее единение с окружающим миром», – поделилась Юлия.

Юлия не согласна с мнением, что пчеловодство – исключительно мужская профессия. Для нее это прежде всего семейное дело, а не вопрос пола. Семья уже применяет электроизгородь для защиты пасеки от диких животных и рассматривает возможность приобретения современного оборудования. В будущем они планируют расширять хозяйство и развивать производство.

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