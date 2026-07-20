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НовостиОбщество20 июля 2026 11:04

На Чукотке суд обязал владельца собаки выплатить компенсацию пострадавшему

Подросток пострадал от нападения собаки
Юлия ЕФРЕМОВА
Суд обязал владельца собаки выплатить компенсацию пострадавшему подростку

Суд обязал владельца собаки выплатить компенсацию пострадавшему подростку

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Билибинского района через суд добилась компенсации морального вреда для 14-летнего подростка, пострадавшего от нападения собаки. Инцидент произошел в мае 2026 года в микрорайоне Арктика города Билибино – на мальчика во время прогулки набросилась собака, которую владелец выгуливал без намордника и поводка. Животное укусило подростка за плечо, причинив физическую боль и нравственные страдания. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

По факту происшествия прокуратура провела проверку по обращению матери пострадавшего и установила, что травма стала результатом беспечного отношения собственника к правилам выгула. В защиту прав несовершеннолетнего надзорное ведомство обратилось в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Билибинский районный суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

С владельца собаки в пользу пострадавшего подростка взыскано 50 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу. Прокуратура напоминает: выгул собак без намордника и поводка в общественных местах представляет угрозу для окружающих, особенно для детей. За нарушение правил содержания животных владельцы несут не только административную, но и гражданско-правовую ответственность, включая обязанность возместить моральный и материальный вред пострадавшим.

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