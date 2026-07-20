На Чукотке суд обязал владельца собаки выплатить компенсацию пострадавшему

Суд обязал владельца собаки выплатить компенсацию пострадавшему подростку Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Билибинского района через суд добилась компенсации морального вреда для 14-летнего подростка, пострадавшего от нападения собаки. Инцидент произошел в мае 2026 года в микрорайоне Арктика города Билибино – на мальчика во время прогулки набросилась собака, которую владелец выгуливал без намордника и поводка. Животное укусило подростка за плечо, причинив физическую боль и нравственные страдания. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

По факту происшествия прокуратура провела проверку по обращению матери пострадавшего и установила, что травма стала результатом беспечного отношения собственника к правилам выгула. В защиту прав несовершеннолетнего надзорное ведомство обратилось в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Билибинский районный суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

С владельца собаки в пользу пострадавшего подростка взыскано 50 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу. Прокуратура напоминает: выгул собак без намордника и поводка в общественных местах представляет угрозу для окружающих, особенно для детей. За нарушение правил содержания животных владельцы несут не только административную, но и гражданско-правовую ответственность, включая обязанность возместить моральный и материальный вред пострадавшим.

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