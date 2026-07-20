21 июля в Приморском крае ожидается жаркая погода Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

21 июля погоду в Приморском крае будет определять поле повышенного атмосферного давления, однако во второй половине дня через регион начнет смещаться атмосферный фронт, который принесет кратковременные грозовые дожди. Ночью осадков не ожидается, вечером местами возможны небольшие дожди с грозами, а в отдельных районах – туман. Ветер южный, ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью составит +16…+21 °C, днем воздух прогреется до +29…+34 °C, на побережье будет прохладнее: +23…+28 °C.

Во Владивостоке ожидается переменная облачность без осадков, утром местами возможен туман. Ветер юго-восточный и южный умеренный. Температура в краевой столице ночью составит +19…+21 °C, днем: +25…+27 °C.

В Уссурийске также переменная облачность, без осадков, ветер южный слабый, температура ночью +19…+21 °C, днем +29…+31 °C. В Находке – переменная облачность без осадков, ветер переменных направлений слабый до умеренного, температура ночью +19…+21 °C, днем +27…+29 °C.

Температура воды в прибрежных акваториях остается комфортной: в Амурском заливе +24 °C, в заливе Посьета +23 °C, в районе Находки +20 °C.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.