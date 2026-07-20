В Приморье с начала года наказали 360 владельцев собак

На сегодня в крае чипировано уже 12 тысяч животных Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае с начала года в отношении нерадивых владельцев домашних животных выписано 360 административных протоколов. Специальные службы отловили 1 800 безнадзорных собак, почти 100 из них возвращены хозяевам. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как рассказал руководитель региональной ветеринарной инспекции Станислав Крушинский, административные комиссии штрафуют за отсутствие чипирования у собаки и за несоблюдение санитарных норм. Он призвал владельцев ответственно относиться к обязанностям.

На сегодня в крае чипировано уже 12 тысяч животных. Процедура проводится на ветеринарных станциях – оплачивать нужно только сам чип. Если собака без присмотра оказалась на улице и ее отловили, хозяину придется возместить расходы на содержание в приюте – около 25 тысяч рублей. Это серьезный стимул для владельцев не оставлять питомцев без контроля.

В ветеринарной инспекции напомнили, что чипирование помогает быстрее находить хозяев потерявшихся животных и сокращает число безнадзорных собак на улицах.

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