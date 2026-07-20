21 июля во Владивостоке отключат свет на нескольких улицах из-за ремонта сетей

Без света на время ремонта останутся жители нескольких десятков домов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Плановые отключения электроэнергии ждут жителей Владивостокского городского округа во вторник, 21 июля, с 9:00 до 17:00. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на электросетях. Под точечные отключения попадут десятки адресов в разных районах города. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на АО «ВПЭС».

Без света на время ремонта останутся жители части домов, расположенных на улицах Рабочей 9-й и 10-й, Алеутской, Мордовцева, Фонтанной, Борисенко, Гризодубовой, Сафонова, Тетюхинской, Талалихина, Часовитина, Вязовой, Героев-Тихоокеанцев, Окатовой, Маковского, Пятой, Восточной 3-й, Федеративной, Шахтовой, а также в переулке Шахтовом. Энергетики заранее предупреждают жителей о временных неудобствах.

Информацию о ходе ремонта и возможных изменениях можно уточнить на официальных ресурсах энергоснабжающей организации. Жителям рекомендуют заранее отключать бытовую технику, чтобы избежать ее повреждения при подаче напряжения.

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