Полиция изъяла больше трех тысяч литров нелегального алкоголя в Приморье Фото: Андрей КАРА. Перейти в Фотобанк КП

С начала года сотрудники органов внутренних дел забрали из незаконного оборота свыше 3,3 тысячи литров спиртного в Приморье. Общая стоимость изъятой продукции превышает миллион рублей. За шесть месяцев полицейские выявили 165 правонарушений. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ходе проверок правоохранители закрыли восемь мест изготовления домашних напитков. Продавцы отпускали товар без документов, торговали в запрещенное время с 22:00 до 10:00 и отдавали горячительное несовершеннолетним.

«Покупать спиртное следует только в легальных торговых объектах, обращая внимание на качество упаковки. Следы некачественной полиграфии могут свидетельствовать о незаконном происхождении товара», – рассказали в полиции Приморья.

По собранным материалам суды уже вынесли 79 решений о штрафах на сумму более 1,6 миллиона рублей. Также в регионе открыли три уголовных дела за теневой оборот алкоголя без лицензии в крупном размере и повторную продажу.

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