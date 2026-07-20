Пепловое облако от вулкана Шивелуч сняли из космоса на Камчатке Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

20 июля приборы камчатского филиала Геофизической службы РАН зафиксировали три землетрясения, а спутники засняли выброс пепла из вулкана Шивелуч. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По местному времени первый толчок магнитудой 4,8 произошел утром в 7:28 в 113 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 49,6 километра. Самое сильное сейсмособытие датчики уловили днем в 12:09: магнитуда составила 5.5, а эпицентр находился на глубине 20,9 километра в 229 километрах от города. Третье землетрясение с магнитудой 4.3 зарегистрировали в 16:47 на расстоянии 327 километров. Вечером того же дня, с 21:08 до 21:18, длилось извержение Шивелуча. Техника сделала спутниковые снимки, на которых запечатлено перемещение выброшенного пеплового облака.

«За сутки произошло 3 неощущаемых сейсмособытия», – рассказали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Сотрудники службы продолжают изучать полученные спутниковые кадры, чтобы отследить точное направление вулканического шлейфа.

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