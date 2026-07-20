Суд взыскал восемь миллионов рублей за незаконную заготовку леса в Приморье Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

В 2019 году коммерческое предприятие арендовало лесной участок для заготовки древесины в Приморье. Во время проверки инспекторы профильного ведомства обнаружили незаконно вырубленные деревья, за что суд обязал нарушителей выплатить государству более восьми миллионов рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Компания заготовила на 183,75 кубического метра древесины больше, чем разрешали официальные документы. Сначала на организацию составили протокол об административном правонарушении за незаконную рубку и назначили денежный штраф. После этого ведомство подсчитало размер потерь, нанесенных лесному фонду страны, – сумма составила 8,7 миллиона рублей. Представители власти обратились в суд, чтобы взыскать эти деньги, так как арендатор не перевел компенсацию добровольно.

«Суд первой инстанции пришел к выводу о подтверждении материалами дела факта нанесения лесному фонду реального ущерба в результате противоправной рубки лесных насаждений со стороны ответчика», – рассказали в суде.

В настоящий момент требования о компенсации поддержаны в полном объеме.

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