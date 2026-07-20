27-летний мужчина получил срок за поножовщину на Камчатке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Елизовский районный суд вынес приговор 27-летнему ранее судимому местному жителю, который ударил ножом мужчину. Все произошло в ночь с 8 на 9 марта. За нападение ему назначили четыре года колонии строгого режима. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ту ночь мужчина выпивал в гостях у матери, а потом вышел на улицу с приятелями. По дороге компания услышала неразборчивые выкрики из квартиры на втором этаже и решила вернуться в подъезд, чтобы выяснить кому это было адресовано. Дверь открыл хозяин квартиры. Испугавшись мужчин, он первым ударил подсудимого дважды кулаком в нос. После этого тот достал нож и дважды ударил его в живот.

«Учитывая позицию государственного обвинения, признание вины, наличие на иждивении четверых детей, противоправность поведения потерпевшего в период конфликта, а также имеющиеся непогашенные судимости, осужденному назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима», – рассказали в прокуратуре Камчатки.

Осужденного взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

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