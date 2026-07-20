Транспортная прокуратура начала проверку в порту Находки Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Находкинская транспортная прокуратура начала проверку после публикаций в соцсетях о возможных нарушениях при перевалке глинозема в морском торговом порту. Надзорное ведомство изучит, как на объекте соблюдают обязательные требования федерального законодательства в этой сфере. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Поводом для проверки стали сообщения о возможных нарушениях федерального законодательства при перевалке сыпучих грузов на территории порта. Речь идет о работе с глиноземом. По этому факту прокуратура уже организовала проверочные мероприятия.

«Надзорное ведомство даст оценку исполнению законодательства об охране окружающей среды и о санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», – рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Если основания подтвердятся, надзорное ведомство примет комплекс мер прокурорского реагирования.

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