Партия жареного филе угря не прошла контроль в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

16 июля инспекторы Россельхознадзора приостановили ввоз партии мороженого жареного филе угря. Груз весом 44 тонны прибыл из Китая. Товар досмотрели на складе временного хранения Владивостокского пограничного ветеринарного пункта. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во время проверки государственный инспектор Службы выявил нарушения в маркировке транспортной и потребительской упаковок. Выяснилось, что на них не указана обязательная для размещения информация. В частности, на коробках нет данных про вид пищевой продукции, сорт или категорию товара, а также массу с соусом и без него.

«Принято решение о запрете выпуска партии мороженого жареного филе угря весом 44 тонны в связи с выявленными нарушениями Единых ветеринарно-санитарных требований», – рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

На основании действующего законодательства России дальнейшее движение партии приостановлено до устранения нарушений.

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