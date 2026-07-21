Продавец в онлайн-игре обманул 16-летнего жителя Камчатки

Подросток рассказал о случившемся родителям Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Петропавловске-Камчатском 16-летний местный житель потерял деньги при попытке купить игровой аккаунт. Он перевел средства неизвестному продавцу, после чего тот перестал отвечать на сообщения. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Подросток общался в одной из онлайн-игр и заинтересовался предложением о покупке профиля. Собеседник скинул ссылку для оформления заказа. Перейдя по этому адресу, юноша отправил 6 тысяч рублей на неустановленный счет в качестве оплаты. После получения перевода продавец прервал диалог, так и не выдав данные для входа.

«Родителям рекомендуется регулярно проводить беседы с детьми о правилах цифровой безопасности, интересоваться их онлайн-активностью и объяснять основные признаки мошеннических схем. Любые сделки в интернете следует совершать только на официальных и проверенных площадках», – рассказали в УМВД России по Камчатскому краю.

Дознаватели завели уголовное дело о мошенничестве. Принимаются меры по розыску причастных к совершению преступления людей. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы до двух лет. Сотрудники ведомства также напомнили, что перед проведением любых финансовых операций ребенку необходимо посоветоваться со взрослыми.

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