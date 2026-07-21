Холодильник загорелся в кафе на цокольном этаже жилого дома в Приморье Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийске на улице Советской произошло возгорание в кафе. Заведение расположено в цокольном помещении многоквартирного дома. Тушить пламя оперативно приехали пожарные. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На момент прибытия специалистов из двери, окна и вентиляционной вытяжки общественного питания шел густой дым. Оказалось, что в кухонном помещении горел холодильник. Возгорание успешно ликвидировали на площади около пяти квадратных метров, не дав огню перекинуться на соседние комнаты.

«Причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования», – рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет, помощь медиков никому не потребовалась. В настоящее время пламя на территории общепита полностью потушено, угрозы для жильцов многоквартирного дома нет.

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