11 человек спасли из горящей многоэтажки в Приморье Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром на телефон пожарно-спасательной службы поступил сигнал о возгорании в многоквартирном доме на улице Невельского. Через пять минут на место приехали сотрудники МЧС России. В пятом подъезде на восьмом этаже вспыхнула кухня. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

До прибытия расчетов из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек, в том числе трое детей. На момент, когда специалисты оказались на месте, из окон квартиры шел густой дым, а в самом подъезде наблюдалось сильное задымление. Звеном газодымозащитной службы было спасено 11 человек.

Также из горящего помещения при помощи специального спасательного устройства вызволили одну женщину. Серьезных ожогов она не получила, поэтому помощь врачей не понадобилась.

«На момент прибытия пожарных, из окон квартиры на 8 этаже в пятом подъезде шел густой дым, в подъезде наблюдалось сильное задымление. Всего в тушении задействовано 4 единицы техники и 19 человек личного состава», – рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Возгорание локализовано на площади около 10 квадратных метров. Тушение в жилом здании продолжается, пожарные проливают конструкции.

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