Сложную операцию на сосудах головного мозга провели женщине в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Региональный сосудистый центр Приморской краевой клинической больницы № 1 поступила 47-летняя жительница Партизанска. У женщины диагностировали разрыв аневризмы базилярной артерии. Для ее спасения нейрохирург Михаил Дуболазов и врач по рентгенэндоваскулярному лечению Валерий Фролов выполнили сложную малоинвазивную операцию. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Подобный диагноз представляет собой серьезную угрозу для жизни человека. Ситуация осложнялась тем, что кровоизлияние в любой момент могло привести к тяжелейшим последствиям для организма. Чтобы помочь женщине и не допустить инсульта, хирурги оперативно провели вмешательство на сосудах головного мозга.

«Специалисты установили стент и провели эмболизацию аневризмы, исключив ее из кровотока и предотвратив повторное кровоизлияние», – рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.

Сейчас пациентка продолжает получать необходимое лечение в отделении неврологии, оставаясь под постоянным наблюдением медицинского персонала.

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