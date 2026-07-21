Прямые рейсы в китайский курорт Бэйдайхэ запустили в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из Международного аэропорта открыли авиасообщение с китайским курортным городом Бэйдайхэ. Рейсы к берегам Бохайского залива Желтого моря выполняет отечественная авиакомпания совместно с одним из туристических операторов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Перелеты осуществляются один раз в неделю – по понедельникам. Пассажиры отправляются в путь на воздушных судах Sukhoi Superjet 100 в 13:10. Дорога до Китайской Народной Республики занимает около двух с половиной часов. По условиям авиаперевозок путешественники могут взять с собой пять килограммов ручной клади и багаж весом до 20 килограммов. Прибывают самолеты в аэропорт Циньхуандао, откуда организован трансфер, предусмотренный приобретенной путевкой.

«Полеты с прибытием в аэропорт Циньхуандао и коротким трансфером к месту отдыха в летнем расписании будут выполняться до конца августа», – рассказали в пресс-службе Международного аэропорта Владивосток.

Бэйдайхэ располагается в 280 километрах к востоку от Пекина. В Китае этот город считается одним из самых больших курортов с красивыми пляжами и уникальными достопримечательностями, а местный мягкий климат подходит не только для отдыха, но и для лечения.

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