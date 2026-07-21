Сотрудники УФСБ почтили память Феликса Дзержинского во Владивостоке Фото: УФСБ России по Приморскому краю

20 июля прошло мероприятие, посвященное 100-летию со дня смерти Феликса Дзержинского. Руководитель и сотрудники Управления ФСБ России по Приморскому краю возложили цветы к бюсту первого руководителя чрезвычайной комиссии и почтили его память минутой молчания. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во встрече также приняли участие представители Совета ветеранов УФСБ и Союза ветеранов органов государственной безопасности Приморского края. Собравшиеся отметили важность сохранения исторической правды. Для работников службы личность основателя ВЧК остается примером железной дисциплины и служения Родине.

«Вклад Феликса Эдмундовича Дзержинского в становление нашей государственности колоссален. Мы чтим его имя, потому что его жизненные принципы – честность, железная дисциплина и безграничная любовь к Родине – не имеют срока давности», – рассказали в Совете ветеранов Управления ФСБ России по Приморскому краю.

Феликс Дзержинский родился в 1877 году в дворянской семье, а в декабре 1917 года основал комиссию по борьбе с контрреволюцией. В феврале 1924 года он возглавил Высший совет народного хозяйства СССР. На этой должности председатель требовал решительно сократить бюрократический аппарат, выступал за благосостояние деревни и сохранение мелкой частной торговли.

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