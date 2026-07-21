Незаконный вылов нерки и кеты на 108 тысяч рублей пресекли на Камчатке Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

20 июля в 5 километрах от села Усть-Большерецк полиция пресекла незаконную добычу водных ресурсов. На правом берегу протоки Якутова реки Большая задержали двух неработающих мужчин. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Нарушителями оказались 49-летний житель поселка Октябрьский и 45-летний житель Елизовского района. С помощью двух надувных весельных лодок и 12-метровой жилковой сети они незаконно выловили четыре нерки и четыре кеты. Общий вес добычи составил 24 килограмма, а ущерб оценили в 108 672 рубля. На месте происшествия сотрудники изъяли рыбу, орудия лова и плавательные средства.

«Незаконная добыча лососевых пород рыбы, особенно в период нереста, наносит существенный ущерб популяции и экосистеме региона. Браконьерство влечет за собой серьезную уголовную ответственность», – рассказали в УМВД России по Камчатскому краю.

В отношении обоих задержанных избрали меру принуждения в виде обязательства о явке. Правоохранители завели уголовное дело о незаконной добыче биологических ресурсов. Один из мужчин ранее уже привлекался к ответственности за браконьерство. Сейчас по данному факту проводится расследование.

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