ИИ захватит власть? Жители Ульяновской области с тревогой следят за цифровизацией региона

Внедрение нейросетей и электронных услуг оценили в Ульяновской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ульяновской области на фоне цифровизации у некоторых жителей появились опасения, что искусственный интеллект со временем начнет влиять на работу властей. Людей тревожит, что нейросети могут зайти слишком далеко, но эксперты говорят: речь идет только о цифровых сервисах и автоматизации части процессов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сейчас в регионе продолжают переводить услуги и данные в электронный вид. Уже проанализирована информация о 140,1 тысячи земельных участков, зданий и помещений. Кроме того, за первое полугодие 85% всех заявлений жители подали через интернет, а доступ к Сети сегодня есть более чем у 95% домохозяйств области, сообщает mosaica.ru.

«Искусственный интеллект не может физически или юридически заменить субъект Российской Федерации. Однако технологии ИИ способны кардинально изменить процессы управления и повседневную жизнь жителей», – рассказал политолог Егор Тимофеев.

При этом специалисты напоминают и о рисках. Среди них – утечки персональных данных, кибератаки и ошибки алгоритмов. Полностью передавать власть искусственному интеллекту в регионе не собираются.

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