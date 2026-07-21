План по лесовосстановлению перевыполнили в Приморье Фото: Олег АДАМОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье подвели итоги лесовосстановительных работ за первое полугодие. За шесть месяцев план по лесовосстановлению и лесоразведению выполнили на 205 процентов, а работы провели на площади 4 087,6 гектара. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Работы идут в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». Основной объем выполняют сотрудники Приморской авиабазы и арендаторы лесных участков. С начала года в категорию лесных земель перевели больше 1 987,6 гектара, а посадку лесных культур провели на площади 244,4 гектара.

«Сегодня мы видим, что по многим направлениям специалисты уже выполнили или перевыполнили годовые показатели. Это результат системной работы по сохранению и восстановлению лесов Приморского края», – рассказала начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения министерства лесного хозяйства Приморского края Мария Собянина.

С опережением плана также выполнили рубки ухода в молодняках, агротехнический и лесоводственный уход за лесными культурами. Кроме того, лесоразведение на землях лесного фонда провели на площади 59,9 гектара.

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