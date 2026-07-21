Житель Находки сам продал телефон и обвинил в краже знакомого Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Находке 61-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о краже телефона и денег. Он обвинил в пропаже знакомого, однако проверка показала, что преступления не было. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сначала местный житель рассказал, что выпивал со знакомым, а потом не нашел ни мобильный телефон, ни 4 тысячи рублей. Но сотрудники уголовного розыска быстро выяснили: мобильник он сам продал в магазине цифровой техники, а деньги потратил. Позже мужчина признался, что хотел выкупить телефон, а в полицию пошел, чтобы вернуть имущество без лишних трат. Пропажу наличных он тоже выдумал.

«Гражданина, сообщающего о противоправных действиях, предупреждают об уголовной ответственности, предусмотренной статьей УК РФ», – рассказали в полиции.

Теперь сам он стал обвиняемым по делу о заведомо ложном доносе. Расследование уже завершено, материалы направили в Находкинский городской суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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