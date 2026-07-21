Полицейские задержали дебошира в Уссурийске Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийске полицейские разыскали 40-летнего мужчину, который мешал прохожим на улице Русской. Кадры с его неадекватным поведением ранее разлетелись по социальным сетям и получили широкую огласку. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В интернете пользователи писали, что мужчина якобы приставал к детям, однако после проверки полиции эти слухи не подтвердились. Оказавшись в отделе, местный житель объяснил все алкоголем. Он признался, что стал часто выпивать из-за навалившихся жизненных трудностей.

«Свою вину по факту нарушения общественного порядка признал, в содеянном раскаивается», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

За мелкое хулиганство на мужчину составили административный протокол. Сейчас проверка продолжается, участковые уполномоченные выясняют все детали случившегося.

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