Суд взыскал 80 тысяч рублей с работодателя за травму сотрудницы в Арсеньеве

Сотрудница получила на работе тяжелую травму, ей понадобилась медицинская помощь Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Арсеньева через суд добилась компенсации морального вреда для работницы охранной организации, пострадавшей на производстве в июле 2025 года. В результате несчастного случая женщина получила травму тяжелой степени, а руководитель организации скрыл сведения о произошедшем, не уведомив уполномоченные органы. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

В целях защиты прав работницы прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с организации-работодателя 80 тысяч рублей в пользу пострадавшей. Кроме того, по постановлению прокурора должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ – за допуск работника к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, с назначением штрафа.

В прокуратуре напомнили, что сокрытие фактов производственного травматизма – грубое нарушение прав работников.

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