Прокуратура Приморья выявила более тысячи нарушений в сфере экологии за полгода

По результатам рассмотрения более 420 актов прокурорского реагирования к административной ответственности привлечено 88 лиц, к дисциплинарной – 133 Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В первом полугодии 2026 года прокуратура Приморского края выявила свыше 1,1 тысячи нарушений требований природоохранного законодательства. По результатам рассмотрения более 420 актов прокурорского реагирования к административной ответственности привлечено 88 лиц, к дисциплинарной – 133. В судебном порядке прокурорами предъявлено 13 исковых заявлений о взыскании ущерба природным компонентам на общую сумму 26,7 миллиона рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Надзорными усилиями пресечено свыше 140 фактов стихийного размещения отходов. Благодаря принятым мерам обеспечивается устранение более 120 нарушений, выявленных при содержании действующих контейнерных площадок. Принятые меры реагирования способствовали обустройству более 30 новых объектов сбора твердых коммунальных отходов в девяти муниципалитетах края, включая Владивосток, Артем, Большой Камень, Уссурийск, Спасск-Дальний, Анучинский, Кировский и Михайловский округа, а также Надеждинский район.

Обеспечение экологического благополучия населения остается одним из приоритетных направлений надзорной деятельности. Прокуратура продолжит контроль за соблюдением природоохранного законодательства, чтобы защитить природу и здоровье жителей Приморья. Работа по пресечению нарушений и взысканию ущерба окружающей среде будет продолжена.

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