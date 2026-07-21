Жителю Чукотки работодатель выплатил положенные деньги по решению суда

По решению суда работнику выплатили причитающиеся ему деньги Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Анадырская межрайонная прокуратура восстановила трудовые права бывшего сотрудника управляющей организации, которая не выплатила ему причитающиеся суммы при увольнении. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Чукотского автономного округа.

Проверка показала, что работодатель нарушил требования трудового законодательства, не произведя расчет с работником. В связи с этим межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании задолженности по заработной плате, компенсации за неиспользованный отпуск, а также процентов за задержку выплат и морального вреда.

Анадырский районный суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Решение суда было исполнено, и бывшему работнику выплатили все полагающиеся средства – 82 тысячи рублей. Ведомство напоминает, что задержка заработной платы и невыплата расчетных при увольнении являются грубым нарушением трудовых прав, и работники имеют право на их защиту в суде. Прокуратура продолжает следить за соблюдением трудового законодательства в регионе.

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