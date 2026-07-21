Работающих жителей Приморья с 1 августа ждет перерасчет пенсий

Повышение пенсий коснется 125 тысяч работающих жителей Приморья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 августа отделение Социального фонда России по Приморскому краю проведет автоматический перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Повышение назначат тем, кто официально трудился в 2025 году и за кого работодатели перечисляли страховые взносы. Размер прибавки будет индивидуальным – он зависит от заработной платы и может составить до трех пенсионных коэффициентов. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на региональное отделение СФР.

По словам руководителя регионального отделения СФР Александры Вовченко, помимо этого с 1 августа пересчитают накопительные пенсии по итогам инвестирования за прошлый год. Для получателей накопительной пенсии прибавка составит 17,3%, а для участников программы софинансирования и тех, кто направлял на пенсию маткапитал, срочные выплаты вырастут на 19,3%.

«Помимо этого, с 1 августа будут пересчитаны накопительные пенсии по итогам инвестирования за прошлый год. Для получателей накопительной пенсии прибавка составит 17,3%, а для участников программы софинансирования и тех, кто направлял на пенсию маткапитал, срочные выплаты вырастут на 19,3%», – рассказала Вовченко.

Напомним, с 1 января 2026 года страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца были увеличены на 7,6% – это затронуло более 430 тысяч приморцев. С 1 апреля проиндексированы социальные пенсии на 6,8% для почти 50 тысяч человек.

Также обновлен порядок назначения надбавок за уход для граждан с инвалидностью I группы и тех, кто достиг 80 лет: теперь она устанавливается беззаявительно, и с 2026 года ее получают более 61 тысячи жителей края. Эта доплата теперь ежегодно индексируется вместе с пенсией.

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