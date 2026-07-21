Редкая самка леопарда обосновалась в заказнике «Полтавский» в Приморье

Сейчас пятнистой хищнице около 7 лет, и последние несколько лет она постоянно проживает на территории заказника. Фото: КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ»

На севере Приморского края закрепилась редкая самка дальневосточного леопарда под номером Leo 286F. Она «прописалась» в заказнике «Полтавский» на удалении не менее 10 километров от границ национального парка «Земля леопарда». Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу объединенной дирекции заповедников «Земля леопарда».

Это первый случай, когда особь этого подвида обосновалась так далеко от традиционной территории обитания. Впервые Leo 286F была зафиксирована еще котенком, когда гуляла с матерью – самкой Leo 95F по имени Пуха. Сейчас пятнистой хищнице около 7 лет, и последние несколько лет она постоянно проживает на территории заказника.

Расширение ареала – важный признак восстановления популяции, которая ещё недавно находилась на грани полного исчезновения. Долгое время последним рубежом обитания редкой кошки считался нацпарк «Земля леопарда», но рост численности позволяет животным осваивать новые территории.

Ученые и специалисты по охране природы внимательно следят за перемещением Leo 286F, что позволяет лучше понять особенности расселения этих редких хищников. Увеличение численности дальневосточного леопарда и расширение его ареала – позитивный сигнал, свидетельствующий об успехах в сохранении популяции и эффективности природоохранных мероприятий в регионе.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.