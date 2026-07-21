За неделю в Приморье на производстве погибли трое работников и один пропал

71-летнему оператору крана понадобилась медицинская помощь из-за травмы руки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшую неделю в Федерацию профсоюзов Приморского края поступили тревожные сведения о пяти серьезных происшествиях на производстве, включая два смертельных случая и один групповой несчастный случай с гибелью людей. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Федерацию профсоюзов Приморского края.

В результате обрыва троса с высоты сорвались двое работников одной из компаний – они погибли на месте. Еще один сотрудник предприятия рыбной отрасли пропал на судне и до сих пор не найден. В двух других случаях на рабочих местах обнаружены тела без признаков жизни: 62-летний оператор котельной и 71-летний оператор кранов получили смертельные травмы.

Кроме того, зафиксирован один тяжелый несчастный случай: 71-летний оператор кранов во время работы получил травму руки. По всем фактам представители профсоюзов Приморья включились в расследование, чтобы выяснить причины и обстоятельства трагедий. В ведомстве подчеркнули, что большинство происшествий могли быть предотвращены при строгом соблюдении техники безопасности.

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