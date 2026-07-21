Мошенник из Владивостока получил пять лет колонии за обман 23 клиентов

Суд назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Первореченский районный суд Владивостока вынес приговор 48-летнему местному жителю, который признан виновным в мошенничестве на сумму 2,5 миллиона рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

С 2020 по 2022 год мужчина предлагал услуги по перевозке автомобилей по регионам России, заключал договоры транспортной экспедиции с клиентами, но обязательства не выполнял. Полученные деньги он тратил на личные нужды, причинив значительный ущерб 23 гражданам.

Суд назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. На имущество злоумышленника – два грузовых прицепа и тягач – наложен арест. Потерпевшие также заявили гражданские иски о возмещении причиненного ущерба. Суд учел позицию государственного обвинителя прокуратуры Первореченского района.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.