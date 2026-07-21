В Дальнегорске прошел краевой «Кубок лотосов 2026» по триатлону

В соревнованиях участвовали сильнейшие спортсмены со всего края. Фото: Ульяна Ефименкова, правительство Приморского края

В Дальнегорске состоялись краевые соревнования по триатлону «Кубок лотосов 2026» (7+), собравшие сильнейших спортсменов со всего Приморского края. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Участникам предстояло преодолеть классическую триатлонную дистанцию, включающую плавание, велогонку и бег. Особое напряжение вызвали велосипедный участок с перепадом высот и финишный беговой отрезок, где разница между призерами составила минимальные секунды. Все дистанции были проложены с учетом рельефа, что сделало трассу технически сложной и зрелищной.

Организаторами мероприятия выступили федерация триатлона Приморского края, министерство спорта региона и администрация Дальнегорского муниципального округа. Они обеспечили полный порядок на всех этапах: от подготовки стартовых городков и работы судейской бригады до медицинского сопровождения и безопасности на трассах. Зрители активно поддерживали атлетов, создав праздничную атмосферу и дополнительную мотивацию для участников.

В ведомстве отметили, что «Кубок лотосов» объединяет жителей разных национальностей в любви к спорту, активному образу жизни и родному Приморью. Турнир становится не просто испытанием на выносливость, а настоящим праздником единства, где общие ценности и гордость за свой край выходят на первый план. Победители и призеры получили кубки, медали и дипломы, а все финишировавшие спортсмены – памятные призы.

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