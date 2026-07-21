В Приморском океанариуме появились два новых вида рыб из Индийского океана

Оба вида демонстрируются в океанариуме впервые. Фото: пресс-служба Приморского океанариума

В экспозиции «Тропические моря» Приморского океанариума поселились новые обитатели – белопятнистый хирург и черноплавничная бабочка. Оба вида демонстрируются в океанариуме впервые. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Приморского океанариума.

Белопятнистый хирург, как и все представители этого семейства, имеет острый шип на хвосте для защиты. Его окраска может меняться от бледно-желтого до темно-коричневого за считанные секунды. Взрослые рыбы живут поодиночке или небольшими стайками, питаются водорослями и органическими остатками, выступая естественными «чистильщиками» рифов. Этот вид обитает в западной части Индо-Тихоокеанского региона на глубине от 3 до 15 метров.

Черноплавничная бабочка внешне похожа на обыкновенную рыбу-бабочку, но отличается большим количеством черного цвета на плавниках. Ее ареал охватывает Мальдивы, Шри-Ланку и восточную часть Бенгальского залива, где она встречается как на рифовых плато, так и в мутной воде у устьев рек. Молодые особи ведут одиночный образ жизни, а взрослые живут парами, активно защищая территорию. В природе их рацион разнообразен: водоросли, ракообразные, черви, актинии и коралловые полипы, включая морских анемонов.

«Этой весной специалисты завершили масштабные работы в одном из старейших аквариумов. Сейчас обновленная экспозиция представляет собой экосистему восточной части Индийского океана – района Бенгальского залива и Шри Ланки, и наши новоселы прекрасно её дополнили», – отметила начальник отдела содержания тропических гидробионтов Наталья Гирева.

Увидеть новых обитателей можно недалеко от входа в экспозицию «Тропические моря».

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