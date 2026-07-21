22 июля в Приморье ожидается до +33 градусов

22 июля в Приморье местами ожидаются кратковременные дожди, а в отдельных районах – туманы и грозы Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

22 июля погоду в Приморском крае будет определять поле пониженного атмосферного давления, которое принесет местами кратковременные дожди, а в отдельных районах – туманы и грозы. Ветер ожидается слабым до умеренного. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскую гидрометслужбу.

Температура воздуха ночью составит +16…+21 °C, днем воздух прогреется до +28…+33 °C, однако на восточном побережье будет прохладнее: +21…+26 °C.

Во Владивостоке прогнозируется небольшая облачность без осадков, местами возможен туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура в краевой столице ночью +20…+22 °C, днем +27…+29 °C. В Уссурийске – переменная облачность, в конце дня возможны кратковременный дождь и гроза, ветер слабый до умеренного, температура ночью +19…+21 °C, днем +30…+32 °C. В Находке будет небольшая облачность без осадков, ветер слабый до умеренного, температура ночью +20…+22 °C, днем +28…+30 °C.

Температура воды в прибрежных акваториях остается теплой: в Амурском заливе +25 °C, в заливе Посьета +26 °C, в районе Находки +19 °C.

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