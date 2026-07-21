В Уссурийском округе Приморья в озере утонул мальчик

Сотрудники МЧС России извлекли тело погибшего из водоема и передали его сотрудникам полиции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийском округе произошла трагедия. Там во время купания в озере, образованном в старом русле реки Раздольная в районе Сахпоселка, утонул мальчик 2016 года рождения. По предварительным данным, ребенок находился у воды без сопровождения взрослых. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Информация о происшествии поступила в центр управления в кризисных ситуациях сегодня вечером. Сотрудники МЧС России извлекли тело погибшего из водоема и передали его сотрудникам полиции.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. Специалисты выясняют, как ребенок оказался один у водоема и почему взрослые не обеспечили его безопасность. По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям родителей и органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

В МЧС России в очередной раз предупредили родителей о смертельной опасности купания в необорудованных местах.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.