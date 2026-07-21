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НовостиОбщество21 июля 2026 22:09

Полиция нашла похитителя сварочного оборудования на Камчатке

Мужчина проник ночью на территорию чужого частного дома
Алина ВЕСНИНА
Полиция нашла похитителя сварочного оборудования на Камчатке

Полиция нашла похитителя сварочного оборудования на Камчатке

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском оперативники уголовного розыска раскрыли кражу сварочного оборудования с территории частного дома. Ночью мужчина вскрыл строительный блок и вынес имущество на 41 тысячу рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Вор сорвал навесной замок и забрал резак от бензореза, а также кабели питания, освещения и сварки. Украденное имущество мужчина отнес в пункт приема металлолома, чтобы получить деньги. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 51-летний безработный местный житель. Он уже был неоднократно судим за грабежи, кражи и незаконный оборот оружия.

«Часть похищенного имущества изъята. Владельцам частных домовладений рекомендуется обеспечить сохранность имущества: устанавливать надежные замки, системы видеонаблюдения и сигнализации», – рассказали в УМВД России по Камчатскому краю.

Сейчас на мужчину завели уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение. На время расследования с него взяли подписку о невыезде.

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