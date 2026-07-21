Полиция нашла похитителя сварочного оборудования на Камчатке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском оперативники уголовного розыска раскрыли кражу сварочного оборудования с территории частного дома. Ночью мужчина вскрыл строительный блок и вынес имущество на 41 тысячу рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Вор сорвал навесной замок и забрал резак от бензореза, а также кабели питания, освещения и сварки. Украденное имущество мужчина отнес в пункт приема металлолома, чтобы получить деньги. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 51-летний безработный местный житель. Он уже был неоднократно судим за грабежи, кражи и незаконный оборот оружия.

«Часть похищенного имущества изъята. Владельцам частных домовладений рекомендуется обеспечить сохранность имущества: устанавливать надежные замки, системы видеонаблюдения и сигнализации», – рассказали в УМВД России по Камчатскому краю.

Сейчас на мужчину завели уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение. На время расследования с него взяли подписку о невыезде.

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