Пепловый выброс на 10 километров произошел на вулкане Шивелуч на Камчатке Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

На Камчатке в 8:47 утра 22 июля произошел пепловый выброс на вулкане Шивелуч. По сейсмическим данным, столб поднялся на высоту около 10 тысяч метров над уровнем моря. Об этом сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Новые данные о состоянии вулкана специалисты получили во время наблюдения за его активностью. Информация также подтверждается опубликованными материалами спутникового наблюдения. На снимке видно пепловое облако в районе вулкана.

«По сейсмическим данным на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту около 10 километров над уровнем моря», – рассказали в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН.

В настоящее время специалисты продолжают следить за обстановкой в районе вулкана. Дополнительные данные могут появиться позже.

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