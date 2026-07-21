Пепловое облако после выброса на Шивелуче дошло до Усть-Камчатска Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Над поселком Усть-Камчатск поднялось пепловое облако после выброса на вулкане Шивелуч. По данным Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, утром 22 июля пепел поднялся примерно на 10 километров над уровнем моря. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Снимки спутникового наблюдения показали распространение пеплового облака в сторону поселка. В сообщении ученых речь идет о выбросе, который зафиксировали по сейсмическим данным. На опубликованном изображении видно, как облако дрейфует над территорией Камчатки.

«По сейсмическим данным на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту около 10 тысяч метров над уровнем моря», – рассказали в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН.

Сейчас специалисты продолжают наблюдать за активностью вулкана и распространением пепла. Информация о возможных последствиях и изменении ситуации уточняется.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.