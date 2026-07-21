За подставное ДТП оштрафовали женщину и ее знакомого на Камчатке Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском суд рассмотрел уголовное дело двух местных жителей. Их обвинили в мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В декабре прошлого года 22-летняя женщина без водительского удостоверения ехала на своем Lexus GS300 и врезалась в металлический столб. После столкновения у машины были повреждены бампер и фара. Чтобы не платить за ремонт, она предложила 23-летнему знакомому инсценировать обоюдное ДТП. Тот согласился, после чего мнимую аварию оформили как настоящую.

«По страховому случаю девушке выплатили больше 81 тысячи рублей. Позже она возместила эту сумму в ходе следствия», – рассказали в прокуратуре Камчатки.

Суд назначил обоим судебный штраф. Кроме того, автомобили подсудимых и телефон девушки конфисковали и обратили в доход государства. Судебное решение пока не вступило в законную силу.

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