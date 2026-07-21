Тело мужчины нашли при тушении пожара в Приморье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке ночью произошел пожар в многоквартирном доме на улице Кирова. В квартире на первом этаже пожарные нашли тело мужчины 1960 года рождения. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Когда пожарные приехали, в подъезде было лишь незначительное задымление, но из-под входной двери квартиры уже шел дым. Очевидцы сообщили, что внутри может находиться мужчина. После вскрытия двери из помещения повалил густой черный дым. В коридоре горели бытовой мусор и старые вещи.

«В ходе тушения на кухне спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1960 года рождения. Возгорание ликвидировали на площади около 10 квадратных метров», – рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Дознаватели МЧС проводят проверку и устанавливают причину пожара, а также все обстоятельства случившегося.

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