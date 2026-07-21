Суд взыскал около двух миллионов рублей с предпринимателя на Камчатке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Камчатского края взыскал с индивидуального предпринимателя 1,9 миллиона рублей в пользу аэропорта в Елизове. Спор шел из-за долга по договору на пассажирские автоперевозки на привокзальной площади. Решение вынесли 13 июля 2026 года. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Стороны заключили договор 18 ноября 2024 года. По нему аэропорт разрешил предпринимателю работать на привокзальной площади и рекламировать свои услуги. В ответ он должен был ежемесячно платить фиксированное и переменное вознаграждение.

С мая 2025 года по март 2026 года услуги оказали на 1,6 миллиона рублей, но оплату так и не внесли. Часть долга закрыли за счет обеспечительного платежа в 252 тысячи рублей, после чего к взысканию осталась сумма 1,4 миллиона рублей.

«Суд взыскал с предпринимателя в пользу аэропорта 1,4 миллиона рублей долга, 401,8 тысячи рублей неустойки и 79,8 тысячи рублей расходов по оплате государственной пошлины; всего – 1,9 миллиона рублей», – рассказали в Арбитражном суде Камчатского края.

Ответчик на заседание не пришел, отзыв на иск не представил и требования не оспорил. Суд также постановил взыскивать пени в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки с 2 июня 2026 года до полной оплаты. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

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