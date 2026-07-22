У дроппера со Ставрополья отсудили 1,1 миллиона рублей в Приморье Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Партизанском округе мужчина с инвалидностью поверил обещаниям о высоких доходах на финансовых рынках. Он перевел на чужой банковский счет более миллиона рублей. Прокуратура заступилась за приморца и через суд взыскала средства с дроппера из Ставропольского края. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В 2025 году неизвестные убедили местного жителя отправить деньги на сторонние реквизиты. Прокурор Партизанского района подал судебный иск о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения, а также процентов за пользование чужими деньгами. Суд полностью поддержал эти требования, обязав ответчика выплатить более 1,1 миллиона рублей.

«Денежные средства поступили на счет жителя города Ставрополя, который предоставил свои реквизиты для участия в незаконных операциях», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Исполнение вынесенного судебного решения поставлено на контроль прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства проследят за тем, чтобы все деньги в полном объеме вернулись на счет обманутого человека.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.