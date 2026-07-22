У побережья Тернейского района Приморья сообщили о землетрясении магнитудой 5.0 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае сообщили о землетрясении магнитудой 5.0 в Японском море у побережья Тернейского района. По предварительным данным, эпицентр находился напротив села Малая Кема. Официального подтверждения этой информации пока нет. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По сообщению, очаг землетрясения находился на большой глубине. Поэтому, как отмечается, жители побережья вряд ли почувствуют какие-либо ощутимые последствия. Также говорится, что угрозы цунами нет, а значит, для территории Приморья дополнительных рисков в этот момент не ожидается.

О событии рассказали в сообщении о сейсмической активности в районе побережья Приморского края. Там указывается, что магнитуда составила 5.0. При этом речь идет именно о предварительных данных, которые еще не получили официального подтверждения.

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