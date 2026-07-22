Прокуратура вернула жительнице Приморья выплату на первого ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительнице Арсеньева отказали в единовременной выплате при рождении первого ребенка. Причиной такого решения послужило отсутствие постоянной регистрации на территории Приморского края. Прокуратура вмешалась в ситуацию и помогла восстановить права женщины. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В 2026 году женщина обратилась в Центр социальной поддержки населения Приморского края с заявлением о назначении выплаты. В мере поддержки ей отказали. При этом прокуратура установила, что с 2018 года она фактически постоянно проживала в Арсеньевском городском округе и имела регистрацию по месту пребывания, что наделяет ее правом на финансовую помощь.

«С целью защиты ее прав прокурор города Арсеньева обратился в суд с иском об установлении факта постоянного проживания на территории края», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Суд полностью поддержал исковые требования прокурора. Права женщины восстановлены. Положенная выплата в размере более 53 тысяч рублей произведена в полном объеме.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.